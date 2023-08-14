Алькарас отреагировал на победу Синнера на «Мастерсе» в Торонто

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на то, что 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере завоевал титул на турнире серии «Мастерс».

Это произошло в Торонто (Канада). В финале соревнований Синнер (7) со счётом 6:4, 6:1 обыграл представителя Австралии Алекса де Минора. Данная победа также позволила Яннику обновить своё лучшее достижение в рейтинге ATP – он стал шестой ракеткой мира.

«Ты заслужил это, Янник! Я так рад за тебя», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Алькарас (1) же в Торонто потерпел неожиданное поражение в четвертьфинале от американца Томми Пола (12), которого впоследствии и обыграл Синнер.