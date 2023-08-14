«Домашняя работа». Хольгер Руне показал впечатляющие кадры с тренировки

Пятая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях впечатляющие кадры с домашней тренировки.

«Домашняя работа», — подписал видео Руне.

Руне провалил выступление на прошедшем турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго круга посеянный под пятым номером Хольгер со счётом 2:6, 6:4, 3:6 проиграл квалифаеру Маркосу Гирону, представляющему США.

Первая ракетка Дании готовится к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В стартовом для себя матча Руне сыграет с победителем матча Маккензи Макдональд (США, WC) – Янник Ханфман (Германия).

В текущем сезоне Руне завоевал один титул на турнире категории ATP-250 – он выиграл соревнования в Мюнхене (Германия).