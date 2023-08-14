Даниил Медведев: было интересно смотреть, как Пол вновь создавал проблемы Алькарасу

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, намерен ли отдельно готовиться к матчам с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом до старта турниров.

«Во всём должен быть баланс. Я теперь на каждой тренировке могу думать, что Карлос с другой стороны, что делать? Но чтобы дойти до Карлоса, нужно сначала пробиться в полуфинал или финал, обыграть других соперников. И я не уверен, что с ними буду играть так же, как с Карлосом.

Против Карлоса нужно чуть больше рисковать, а против других – не уверен. Не должно быть так, что ты готовишься только к Карлосу, потом проигрываешь в первом круге и думаешь: «Зато я был готов к Карлосу!»

Когда он играет и мы сидим в ресторане, смотрим, мы не обсуждаем: «Ты это видел?» Мы скорее как болельщики, смотрим, что происходит. Например, Томми Пол не первый раз создал Карлосу проблемы, так что было интересно посмотреть, что он делает», — приводит слова Медведева Tennis.com.