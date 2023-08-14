Алькарас: кажется, я сейчас главный соперник Джоковича

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что по итогам «Мастерса» в Цинциннати (США) может потерять первую строчку в рейтинге ATP. Испанца может сместить серб Новак Джокович.

«Мне нравятся такие битвы. Мне нравится осознавать, что я могу потерять первую позицию в рейтинге, но в то же время могу её вернуть. Конечно, нужно наслаждаться моментом, когда играешь с одной из легенд тенниса, с Новаком. Мне кажется, я сейчас для него главный соперник. Для меня это всё ещё звучит как что-то ненормальное, но я стараюсь радоваться этому факту.

Нужно ставить перед собой цели в течение сезона и на каждом турнире. И моя главная цель сейчас – оставаться первой ракеткой мира. А если я потеряю эту позицию, как можно скорее её вернуть. Это помогало мне показывать свой лучший теннис на больших турнирах», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.