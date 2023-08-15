Энди Маррей снялся с турнира в Цинциннати
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Великобританский теннисист Энди Маррей не сыграет на турнире в Цинциннати, сообщает пресс-служба соревнования.
Спортсмен из Великобритании принял решение не начинать свои выступления на этом турнире.
Ранее стало известно, что трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса, который пройдёт с 12 по 18 сентября. Об этом сегодня заявил Леон Смит, капитан команды «Lexus Great Britain» Кубка Дэвиса. Помимо Маррея, в состав вошли Кэмерон Норри (15-я ракетка мира), Даниэль Эванс (28-й в рейтинге АТР) и Нил Скупски (победитель Уимблдона в парном разряде).
Также сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати.
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