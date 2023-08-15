Винус Уильямс впервые за четыре года обыграла игрока из топ-20

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смола преодолеть барьер первого круга турнира в Цинцинати. На старте соревнований она уступила американке Винус Уильямс со счётом 4:6, 5:7.

Для Уильямс это была первая за последние четыре года профессиональной карьеры победа над соперницей, которая входит в двадцатку мирового рейтинга. Кудерметова расположилась на 16-м месте в мировом рейтинге.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время Кудерметова сделала три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Уильямс одна подача навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн.