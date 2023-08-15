Касаткина — Стирнс: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 18:00 мск

В Цинциннати (США) продолжается турнир категории WTA-1000. Сегодня, 15 августа, состоится матч первого круга, в котором встретятся россиянка Дарья Касаткина и американка Питон Стирнс.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Касаткиной. Дарья разгромила соперницу в третьем круге «Ролан Гаррос» в этом году — 6:0, 6:1.

Касаткина занимает 13-е место в мировом рейтинге WTA. На турнире в Монреале (Канада) она дошла до четвертьфинала, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 7:5, 5:7, 6:7 (8:10). Стирнс располагается на 55-й строчке мирового рейтинга. В Монреале она завершила выступление в первом круге, уступив канадке Лейле Фернандес (3:6, 2:6).