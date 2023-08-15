Квитова — Блинкова: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 18:00 мск

В Цинциннати (США) продолжается турнир категории WTA-1000. Сегодня, 15 августа, состоится матч 1-го круга, в котором встретятся представительница Чехии Петра Квитова и россиянка Анна Блинкова. Теннисистки сыграют на корте Грандстэнд — втором по значимости.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

Ранее соперницы не играли друг с другом. Квитова занимает девятое место в рейтинге WTA. На турнире в Монреале (Канада) Петра вылетела в третьем круге, проиграл Белинде Бенчич (Швейцария) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 1:6. Блинкова находится на 37-й строчке в мировом рейтинге. В Монреале она уступила во втором круге соотечественнице, Дарье Касаткиной (2:6, 5:7).