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Квитова — Блинкова: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 18:00 мск

Квитова — Блинкова: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 18:00 мск
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В Цинциннати (США) продолжается турнир категории WTA-1000. Сегодня, 15 августа, состоится матч 1-го круга, в котором встретятся представительница Чехии Петра Квитова и россиянка Анна Блинкова. Теннисистки сыграют на корте Грандстэнд — втором по значимости.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
37
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Ранее соперницы не играли друг с другом. Квитова занимает девятое место в рейтинге WTA. На турнире в Монреале (Канада) Петра вылетела в третьем круге, проиграл Белинде Бенчич (Швейцария) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 1:6. Блинкова находится на 37-й строчке в мировом рейтинге. В Монреале она уступила во втором круге соотечественнице, Дарье Касаткиной (2:6, 5:7).

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