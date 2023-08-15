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Стало известно, с кем вместо Маррея сыграет Хачанов в первом круге «Мастерса»

Стало известно, с кем вместо Маррея сыграет Хачанов в первом круге «Мастерса»
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Стало известно, какой теннисист заменит британца Энди Маррея в основной сетке «Мастерса» в Цинциннати, и таким образом, сыграет в первом круге турнира с российским теннисистом Кареном Хачановым. Лаки-лузером оказался 24-летний немец Даниэль Альтмайер (52-я ракетка мира).

Теннисисты ранее ни разу не играли друг с другом. Альтмайер во втором матче квалификации турнира со счётом 4:6, 4:6 уступил французу Корентену Муте. В течение своей карьеры немец не выиграл ни одного титула, его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2020.

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