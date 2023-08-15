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Касаткина с крупным счётом обыграла Стирнс на старте WTA-1000 в Цинциннати

Касаткина с крупным счётом обыграла Стирнс на старте WTA-1000 в Цинциннати
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13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она с разгромным счётом обыграла американку Питон Стирнс (55-я ракетка мира) — 6:2, 6:1. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию встречи.

Матч продолжался 1 час 9 минут. Касаткина выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, Стирнс ни разу не подала навылет, но допустила три двойных. Процент первой подачи Дарьи был немного выше, чем у Питон (76% на 70%). Россиянка реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов, американка — один из одного.

Во втором круге турнира Касаткина встретится с победительницей матча Варвара Грачёва (лаки-лузер, Франция) — Каролина Возняцки (уайлд-кард, Дания).

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Питон Стирнс
55
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
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