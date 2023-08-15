Касаткина с крупным счётом обыграла Стирнс на старте WTA-1000 в Цинциннати
Поделиться
13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она с разгромным счётом обыграла американку Питон Стирнс (55-я ракетка мира) — 6:2, 6:1. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию встречи.
Матч продолжался 1 час 9 минут. Касаткина выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, Стирнс ни разу не подала навылет, но допустила три двойных. Процент первой подачи Дарьи был немного выше, чем у Питон (76% на 70%). Россиянка реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов, американка — один из одного.
Во втором круге турнира Касаткина встретится с победительницей матча Варвара Грачёва (лаки-лузер, Франция) — Каролина Возняцки (уайлд-кард, Дания).
Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 18:10 МСК
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
55
Питон Стирнс
П. Стирнс
Материалы по теме
Комментарии
- 15 августа 2023
-
19:16
-
18:06
-
17:40
-
17:32
-
16:54
-
16:32
-
16:09
-
15:36
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:00
-
13:18
-
11:48
-
10:33
-
10:00
-
09:00
-
06:56
-
06:11
-
04:56
-
03:36
-
02:57
-
01:09
-
01:02
-
00:52
- 14 августа 2023
-
23:29
-
23:09
-
23:04
-
22:25
-
21:01
-
20:40
-
20:26
-
19:07
Партнерский контент