Блинкова проиграла Квитовой с тай-брейком в первом сете и нулём по геймам во втором

Российская теннисистка Анна Блинкова (37-я ракетка мира) в двух сетах проиграла девятой ракетке мира, представительнице Чехии Петре Квитовой (6:7 (2:7), 0:6) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) на покрытии «хард». «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию встречи.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Блинкова выполнила один эйс и допустила восемь двойных ошибок, у Квитовой три подачи навылет и восемь двойных. Анна реализовала один из пяти брейк-пойнтов, Петра — четыре из восьми.

В первом сете теннисистки обменялись сделанными брейками, а затем тай-брейк уверенно выиграла Квитова. Во втором сете Блинкова не сумела навязать борьбу, не выиграв ни одного гейма.

Во втором круге турнира Квитова встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (12-я ракетка мира, Россия) — Линда Носкова (50-я ракетка мира, Чехия).