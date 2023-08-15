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Блинкова проиграла Квитовой с тай-брейком в первом сете и нулём по геймам во втором

Блинкова проиграла Квитовой с тай-брейком в первом сете и нулём по геймам во втором
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Российская теннисистка Анна Блинкова (37-я ракетка мира) в двух сетах проиграла девятой ракетке мира, представительнице Чехии Петре Квитовой (6:7 (2:7), 0:6) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) на покрытии «хард». «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию встречи.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Блинкова выполнила один эйс и допустила восемь двойных ошибок, у Квитовой три подачи навылет и восемь двойных. Анна реализовала один из пяти брейк-пойнтов, Петра — четыре из восьми.

В первом сете теннисистки обменялись сделанными брейками, а затем тай-брейк уверенно выиграла Квитова. Во втором сете Блинкова не сумела навязать борьбу, не выиграв ни одного гейма.

Во втором круге турнира Квитова встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (12-я ракетка мира, Россия) — Линда Носкова (50-я ракетка мира, Чехия).

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 18:10 МСК
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		0  
         
Анна Блинкова
37
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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