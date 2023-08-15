Грачёва — о натурализации: меня это не беспокоило, потому что я знаю, кто я
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Бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва после победы в матче первого круга турнира WTA-1000 в Цинциннати с датчанкой Каролиной Возняцки (6:4, 6:4) ответила на вопрос о натурализации во Франции, которую спортсменка прошла этим летом.
«Я получила много очень позитивных сообщений, и было очень приятно чувствовать себя принятой таким образом. Конечно, я по происхождению русская [смеётся], и я думала, что многие люди сочтут это оппортунистическим манёвром, например, чтобы быть француженкой №2 (Грачёва является второй ракеткой Франции. — Прим. «Чемпионата»). Но это не моя цель, и все это понимали. Действительно, я довольна тем, как меня приняли. И это меня не беспокоило, потому что я знаю, кто я», — приводит слова Грачёвой L'Equipe.
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