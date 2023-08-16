Зверев прокомментировал победу в матче с Димитровым на «Мастерсе»

Олимпийский чемпион 2020 года, немецкий теннисист Александр Зверев после победы в матче первого круга «Мастерса» в Цинциннати с болгарином Григором Димитровым (6:2, 6:2) оценил игру соперника и выделил необходимые для победы качества.
«Думаю, что я немного лучше приспособился к условиям и, может быть, был немного терпеливее, чем он, но всегда, когда ты играешь против Григора, особенно в первых раундах, это очень опасно. Он тот, кто очень сильно бьёт по мячу, очень агрессивный игрок.
Думаю, что терпение — это одна вещь, а другая заключается в том, что люди испытывают трудности со своей подачей немного больше [на ветру], поэтому нужно продолжать сосредотачиваться на играх, в которых участвуешь. Особенно против Григора, он подаёт подачи 135 или 140 миль в час (217 или 225 км/ч. — Прим. «Чемпионата»); много игр, через которые он просто проходит, и у тебя нет шансов. Так что быть терпеливым и просто сосредоточиться на себе [это ключ]», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
Во втором круге Зверев встретится с японцем Йосихито Нисиокой (45-я ракетка мира).
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