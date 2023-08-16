Цинциннати — 2023, женщины: результаты матчей третьего игрового дня и турнирная сетка

Закончился третий игровой день турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где были сыграны матчи в рамках первого и второго круга.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.

Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Результаты третьего игрового дня

Петра Квитова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия) — 7:6, 6:0.

Дарья Касаткина (Россия) — Питон Стирнс (США) — 6:2, 6:1.

Варвара Грачёва (Франция) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:4, 6:4.

Виктория Азаренко (Беларусь) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 7:5.

Онс Жабер (Тунис) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:3, 6:7, 7:6.

Даниэль Коллинз (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:1.

Линда Носкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 6:3, 6:1.