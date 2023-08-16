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Цинциннати — 2023, женщины: результаты матчей третьего игрового дня и турнирная сетка

Цинциннати — 2023, женщины: результаты матчей третьего игрового дня и турнирная сетка
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Закончился третий игровой день турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где были сыграны матчи в рамках первого и второго круга.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.

Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Результаты третьего игрового дня

Петра Квитова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия) — 7:6, 6:0.
Дарья Касаткина (Россия) — Питон Стирнс (США) — 6:2, 6:1.
Варвара Грачёва (Франция) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:4, 6:4.
Виктория Азаренко (Беларусь) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 7:5.
Онс Жабер (Тунис) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:3, 6:7, 7:6.
Даниэль Коллинз (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:1.
Линда Носкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 6:3, 6:1.

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