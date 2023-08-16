Маннарино прокомментировал победу над Оже-Альяссимом на «Мастерсе» в Цинциннати

Французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал свою победу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) над 14-й ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Это был очень странный матч с огромным количеством ошибок. Условия были сложными: было холодно, дул сильный ветер, нам обоим было трудно найти свою игру. Но в важные моменты я мог собраться. Даже в конце, когда я начинал напрягаться или уступать, я брал себя в руки. Очень доволен своим отношением к происходящему по ходу всего матча. Тем более потому, что условия действительно отличались от моего первого матча здесь, когда было очень жарко. Так было и в другие тренировочные дни.

Всё было по-другому, но здесь, кажется, за день может произойти много изменений в температуре и климате. Это впечатляет, к этому нужно адаптироваться. Но мы уже немного привыкли к этому», — приводит слова теннисиста издание We love tennis.