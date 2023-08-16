Цинциннати–2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 16 августа, в Цинциннати (США) пройдёт четвёртый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. Будут сыграны матчи второго круга.

Первым запуском, примерно в 18:00 по московскому времени, свой матч начнёт российская теннисистка Дарья Касаткина, которой предстоит встретиться с лаки-лузером турнира, экс-россиянкой, ныне представляющей Францию, Варварой Грачёвой.

Вторым запуском сегодня сыграет ещё одна россиянка, Анастасия Потапова. Она поборется за выход в третий раунд соревнований с чешкой Маркетой Вондроушовой. Их поединок начнётся около 19:30 по московскому времени.

Цинциннати. Турнир WTA-1000. 16 августа. Второй круг

Первый запуск. 18:00

Мартина Тревизан (Италия, Q) — Джессика Пегула (США, 3)

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Варвара Грачёва (Франция, LL)

Второй запуск. 19:30

Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — Анастасия Потапова (Россия)

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Даниэль Коллинз (США, WC)

Третий запуск. 21:00

Петра Мартич (Хорватия) — Каролина Мухова (Чехия)

Мария Саккари (Греция, 8) — Сорана Кырстя (Румыния)

Четвёртый запуск. 22:30

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Винус Уильямс (США, WC)

Пятый запуск. 00:00

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Елена Остапенко (Латвия)

Шестой запуск. 2:00

Донна Векич (Хорватия) — Виктория Азаренко (Беларусь)

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Энн Ли (США, Q)

Седьмой запуск. 3:30

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Кори Гауфф (США, 7)