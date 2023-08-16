Цинциннати–2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 16 августа, в Цинциннати (США) пройдёт четвёртый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. Будут сыграны матчи второго круга.
Первым запуском, примерно в 18:00 по московскому времени, свой матч начнёт российская теннисистка Дарья Касаткина, которой предстоит встретиться с лаки-лузером турнира, экс-россиянкой, ныне представляющей Францию, Варварой Грачёвой.
Вторым запуском сегодня сыграет ещё одна россиянка, Анастасия Потапова. Она поборется за выход в третий раунд соревнований с чешкой Маркетой Вондроушовой. Их поединок начнётся около 19:30 по московскому времени.
Цинциннати. Турнир WTA-1000. 16 августа. Второй круг
Первый запуск. 18:00
Мартина Тревизан (Италия, Q) — Джессика Пегула (США, 3)
Дарья Касаткина (Россия, 14) — Варвара Грачёва (Франция, LL)
Второй запуск. 19:30
Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — Анастасия Потапова (Россия)
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Даниэль Коллинз (США, WC)
Третий запуск. 21:00
Петра Мартич (Хорватия) — Каролина Мухова (Чехия)
Мария Саккари (Греция, 8) — Сорана Кырстя (Румыния)
Четвёртый запуск. 22:30
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Винус Уильямс (США, WC)
Пятый запуск. 00:00
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Елена Остапенко (Латвия)
Шестой запуск. 2:00
Донна Векич (Хорватия) — Виктория Азаренко (Беларусь)
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Энн Ли (США, Q)
Седьмой запуск. 3:30
Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Кори Гауфф (США, 7)
- 16 августа 2023
-
14:00
-
11:53
-
11:40
-
11:30
-
11:19
-
10:54
-
10:53
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:51
-
09:26
-
09:14
-
09:00
-
08:56
-
08:48
-
07:40
-
07:03
-
06:27
-
05:50
-
05:47
-
05:39
-
04:07
-
03:01
-
01:03
-
00:36
-
00:30
- 15 августа 2023
-
23:58
-
23:42
-
22:52
-
22:01
-
21:53
-
21:14
-
20:34
-
20:15