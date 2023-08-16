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Касаткина — Грачёва: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Цинциннати

Касаткина — Грачёва: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Цинциннати
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Сегодня, 16 августа, состоится матч второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с бывшей российской спортсменкой, а ныне представительницей Франции Варварой Грачёвой (45-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Варвара Грачёва во втором круге турнира в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 18:00 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Варвара Грачёва
45
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Напомним, Дарья Касаткина и Варвара Грачёва трижды встречались на корте в официальных матчах. Дважды победу одерживала Грачёва, один раз победила Касаткина. Хардовый турнир в Цинциннати завершится 20 августа.

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