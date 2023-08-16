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Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати, разгромив экс-россиянку Грачёву

Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати, разгромив экс-россиянку Грачёву
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13-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составил $ 2 788 468.

В матче второго круга Касаткина (14) со счётом 6:3, 6:1 обыграла 45-ю ракетку мира Варвару Грачёву, сменившую российское спортивное гражданство на французское. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. Касаткина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Грачёвой ни одного эйса, две двойные ошибки и восемь нереализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Энн Ли (США, Q).

Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 18:05 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Варвара Грачёва
45
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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