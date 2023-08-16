Стали известны все обладатели уайлд-кард на US Open — 2023
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Организаторы Открытого чемпионата США – 2023 раскрыли полный список теннисистов, которым предоставили уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша. Соревнования пройдут c 28 августа по 10 сентября.
Женщины:
Винус Уильямс (США, двукратная чемпионка турнира);
Каролина Возняцки (Дания);
Кейла Дей (США);
Фиона Ферро (Франция);
Сторм Хантер (Австралия);
Эшлин Крюгер (США);
Робин Монтгомери (США);
Клерви Нгуну (США).
Мужчины:
Джон Иснер (США);
Стив Джонсон (США);
Алекс Михельсен (США);
Бенжамен Бонзи (Франция);
Ринки Хидзиката (Австралия);
Лёнер Тин (США);
Майкл Ммо (США);
Итан Куинн (США).
Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек, у мужчин — испанец Карлос Алькарас.
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