Отдувается за всех! Медведев опять победил молодого итальянца и уже в 3-м круге Цинциннати

В среду, 16 августа, на «Мастерсе» в Цинциннати (США) проходят матчи второго круга — если не помешает погода, все встречи должны закончиться сегодня. Свою первую игру на турнире провёл чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, который, будучи третьим сеяным, отдыхал в первом раунде. Его соперником стал 21-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти, занимающий 18-е место в рейтинге ATP. В первом круге Музетти оказался сильнее британца Даниэля Эванса — 6:4, 6:3.

Интересно, что Медведев и Музетти играют друг с другом второй турнир подряд. На «Мастерсе» в Торонто, который проходил на минувшей неделе, россиянин победил итальянца в 1/8 финала — 6:4, 6:4. Этот матч состоялся 10 августа. И это была их первая очная встреча. А вот в четвертьфинале Торонто Даниил потерпел обидную неудачу. Его неожиданно остановил 24-летний австралиец Алекс де Минор, рвущийся в топ-10 мирового рейтинга.

Как объяснял Медведев, победитель Торонто-2021, поражение от де Минора? Россиянин пожаловался на качество мячей, признав при этом, что адаптироваться всё равно необходимо. «Я чувствую это с начала 2023 года. И вот это повторилось. Мяч сразу изнашивается, становится очень большим и тяжёлым. Соответственно, ему тяжело развивать скорость. Думаю, это выравнивает уровень всех игроков в туре. Вот почему игроки с такой мощью, как Давидович-Фокина, преуспевают здесь. Сегодня у меня было чувство, что нужно рисковать, чтобы превзойти такого игрока, как Алекс, но я допускал слишком много ошибок. В любом случае, даже если эти мячи мне не нравятся, я должен к ним адаптироваться», — говорил он на пресс-конференции.

И посетовал на большое количество двойных ошибок: «По какой-то причине в этом году я делаю много двойных ошибок. Не помню, чтобы я допускал столько двойных в прошлом сезоне. При этом я чувствую, что у меня неплохо получается вторая подача. Мне больше нечего сказать, кроме того, что мне нужно работать над подачей. И, если я хочу выигрывать следующие турниры, мне нужно допускать меньше двойных ошибок».

А уже перед началом «Мастерса» в Цинциннати Даниил подчеркнул особую важность турнира. Напомним, в 2019 году он завоевал здесь титул, а в 2021 и 2022 годах доходил до полуфинала. «Это мой последний старт перед US Open, турнир очень важный – «Мастерс». В Торонто у меня, к сожалению, не получилось показать всё, на что рассчитывал. Так что у меня есть пара дней, чтобы настроиться на нужный лад уже здесь, а потом, конечно, самое важное – стараться побеждать. Сетка довольно сложная, я бы сказал, что все соперники очень сильные, что не удивляет. Так что очень жду начала», — сказал он на пресс-конференции.

Даниил Медведев бьёт по мячу в четвертьфинале с Алексом де Минором на «Мастерсе» в Торонто Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Медведев вошёл в игру не лучшим образом, позволив сопернику сделать брейк в первом же гейме. Впрочем, он тут же реабилитировался за неудачу, добившись обратного брейка, причём под ноль, — 1:1. После этого матч вернулся в традиционное русло, когда каждый игрок берёт свою подачу.

В пятом гейме Медведев не дал оппоненту выйти на брейк-пойнты, даже несмотря на то, что допустил две двойные ошибки. В упорном шестом гейме россиянин попытался внести в игру перелом, хотя началось всё с 40:0 на подаче Музетти. Даниил заработал брейк-пойнт, но не смог реализовать его, допустив несколько ошибок в розыгрышах, — 3:3. А вот в восьмом гейме Медведев всё же взял чужую подачу — 5:3. Подавая на сет, Даниил отдал Лоренцо только один розыгрыш — 6:3 за 45 минут. Россиянин допустил меньше невынужденных ошибок (семь против восьми), а по виннерсам значительно превзошёл итальянца — 17 против шести.

Во втором сете Медведев был крайне близок к брейку в третьем гейме. Музетти устроил себе 0:40 на подаче, но затем собрался и не дал сопернику получить преимущество. Следом россиянин под ноль забрал свой гейм (2:2), а затем добился-таки брейка, воспользовавшись неточностями оппонента, после чего, уже на своей подаче, упрочил отрыв — 4:2. На этом Даниил не остановился и, оформив второй брейк (в обоих этих случаях Лоренцо брал лишь одно очко), стал подавать на матч. Последний гейм Медведев выиграл не менее уверенно, сразу же использовав двойной матчбол, — 6:3, 6:2 всего за 1 час 19 минут.

Так Медведев во второй раз за шесть дней обыграл Музетти. В третьем круге он сразится с победителем встречи Александр Зверев (Германия, 16) — Йосихито Нисиока (Япония). Напомним, все остальные россияне в мужской сетке проиграли в первых же своих матчах на турнире. Андрей Рублёв прекратил борьбу во втором круге, Роман Сафиуллин и Александр Шевченко — в первом. А Карен Хачанов, не игравший аж с «Ролан Гаррос», то есть более двух месяцев, снялся до выхода на корт.

«Мастерс» в Цинциннати закончится 20 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».