Медведев — о Цинциннати: живём с командой за городом, готовим сами, нам нравится

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился своими эмоциями от пребывания на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В стартовом для себя матче Медведев (3) обыграл 18-ю ракетку мира, представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:2.

«Тут я взял свой первый титул на турнире серии «Мастерс», поэтому от этого места всегда особые воспоминания. Хотя мне нравится каждый турнир в туре. Мы живём за городом в доме с моим тренером и командой, готовим сами. Интересный опыт, нам очень нравится», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, Медведев завоевал титул на «Мастерсе» в Цинциннати в 2019 году, в финале обыграв бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:6 (7:3), 6:4.