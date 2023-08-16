Каспер Рууд проиграл 70-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Цинциннати

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд неудачно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого составил $ 6 600 000.
В матче второго круга 24-летний Рууд (5) со счётом 4:6, 6:3, 4:6 проиграл 70-й ракетке мира, австралийцу Максу Пёрселлу (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 1 минуту. Рууд 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Пёрселла 12 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Отметим, что для Пёрселла эта победа стала первой в карьере над игроком первой десятки рейтинга ATP.
В следующем раунде Пёрселл сразится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США,10) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC).
- 16 августа 2023
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