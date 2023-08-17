Рыбакина обыграла Остапенко и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором круге она обыграла латвийку Елену Остапенко со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Рыбакина сделала 11 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Остапенко шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Рыбакина встретится с итальянкой Ясмине Паолини.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.