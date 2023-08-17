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Соболенко сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати

Соболенко сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати. Во втором круге она обыграла американку Энн Ли со счётом 7:5, 2:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ли три подачи навылет, три двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В третьем круге Соболенко встретится с представительницей России Дарьей Касаткиной.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.

Цинциннати (ж). 2-й круг
17 августа 2023, четверг. 02:10 МСК
Энн Ли
192
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		2 6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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