Соболенко сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати. Во втором круге она обыграла американку Энн Ли со счётом 7:5, 2:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ли три подачи навылет, три двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В третьем круге Соболенко встретится с представительницей России Дарьей Касаткиной.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.