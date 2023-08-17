Чилич пропустит US Open из-за травмы колена
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Победитель Открытого чемпионата США-2014 хорват Марин Чилич не примет участие в турнире в этом году из-за травмы колена, сообщает Associated Press.
На этой неделе 34-летний теннисист опустился на 121-ю позицию в рейтинге ATP. В нынешнем сезоне Чилич провёл только два матча. В январе хорват сыграл на турнире в индийской Пуне, а затем вышел на корт после долгого перерыва в июле на домашнем соревновании в Умаге. Там Чилич потерпел поражение от итальянца Флавио Коболли, находившегося в рейтинге на 148-й позиции.
В прошлом году Чилич играл в полуфинале Открытого чемпионата Франции, на US Open и Australian Open дошёл до четвёртого круга, но в Уимблдоне не принимал участия.
Открытый чемпионат США-2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября.
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