Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Завтра будет дуэль ветеранов». Джокович — о матче с Монфисом

«Завтра будет дуэль ветеранов». Джокович — о матче с Монфисом
Комментарии

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о предстоящем матче с французом Гаэлем Монфисом.

«Очевидно, что он выиграл несколько крупных матчей за последние пару недель. Да, надеюсь, на этой неделе он больше не выиграет.

Я должен сказать несколько хороших слов о нём. Приятно видеть, как он снова играет на высоком уровне после нескольких лет борьбы с травмами. Мы не можем забывать, что он старше меня, потому что все говорят о моём возрасте.

Он на год старше. Завтра будет дуэль ветеранов, так что будет довольно интересно на это посмотреть. Он фантастический парень, вы знаете, болельщики любят его. Игроки любят его. Приятно видеть, что он так хорошо играет», — сказал Джокович на пресс-конференции перед матчем.

Материалы по теме
«Каждый год я начинаю с нуля». Джокович — о том, как справляется с давлением
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023