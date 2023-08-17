«Каждый год я начинаю с нуля». Джокович — о том, как справляется с давлением
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Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что ставит себя наравне с другими игроками.
«Это своего рода игра разума. Я действительно на протяжении всей своей карьеры, особенно во второй её половине, не позволял ни себе, ни людям, ни средствам массовой информации, когда я разговаривал с ними, думать, что я действующий чемпион, и ставил себя в такое положение, что я наравне со всеми, поэтому у меня одна и та же отправная точка. Так что каждый год я начинаю с нуля. Играю в этом турнире так, как будто в первый раз.
Обычно для игроков, у которых не было слишком много побед на этом уровне, это что-то новое. Это чувство, которое может действительно создать ощущение большого давления», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
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