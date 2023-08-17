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Цинциннати– 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) пройдёт пятый игровой день хардового «Мастерса». Будут сыграны матчи третьего круга соревнований.

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, оставшийся единственным россиянином в сетке «Мастерса», встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Также сегодня грек Стефанос Циципас сыграет с теннисистом из Польши Хубертом Хуркачем, а также серб Новак Джокович встретится с Гаэлем Монфисом из Франции.

Цинциннати. «Мастерс». 17 августа. Третий круг

Первый запуск. 18:00

Александр Зверев (Германия, 16) — Даниил Медведев (Россия, 3)

Второй запуск. 20:00

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Хуберт Хуркач (Польша)

Маккензи Макдональд (США, WC) – Адриан Маннарино (Франция)

Третий запуск. 21:30

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Томми Пол (США, 14)

Четвёртый запуск. 22:30

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Макс Пёрселл (Австралия, Q)

Шестой запуск. 2:00

Душан Лайович (Сербия, Q) – Тейлор Фритц (США, 9)

Седьмой запуск. 3:30

Гаэль Монфис (Франция, SR) – Новак Джокович (Сербия, 2).