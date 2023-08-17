Зверев — о музыке на корте в Цинциннати: это нелепо. Мы играем «Мастерс», а не ATP-250

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев пожаловался на музыку во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с японцем Йосихито Нисиокой.

Во время игры Зверев обратился к судье встречи Орели Торт.

«Это не твоя вина. Это нелепо, потому что играем «Мастерс», а не ATP-250. Я выиграл этот турнир, это не просто случайные соревнования. Я подаю на брейк-пойнте, и музыка орёт. И потом то же самое, когда подавал соперник и у меня был брейк-пойнт. Причём из одного угла музыку слышно так же хорошо, как из другого», — приводит слова Зверева Tennis 365.

Торт вызвала на корт супервайзера Герри Армстронга, чтобы успокоить Зверева. Теннисист назвал произошедшее проявлением неуважения по отношению к спортсменам.