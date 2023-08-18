Третья ракетка мира Пегула вылетела с турнира в Цинциннати, проиграв второй сет 0:6

Третья ракетка мира, американка Джессика Пегула завершила выступление на турнире в Цинциннати. В матче 1/8 финала она проиграла представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 4:6, 0:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Боузкова сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна подача навылет, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнтов из двух.
В четвертьфинале турнира Боузкова встретится с соотечественницей Каролиной Муховой.
Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.
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