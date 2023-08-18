«Количество ненависти и критики смехотворно». Свёнтек – о сообщениях болельщиков

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек попросила у болельщиков меньше критиковать её в социальных сетях после победы в матче с китаянкой Чжэн Циньвэнь (3:6, 6:1, 6:1) в третьем круге турнира в Цинциннати.

«Количество ненависти и критики, которое я и моя команда получаем даже после проигрыша сета, просто смехотворно. Я хочу призвать людей быть более вдумчивыми, когда они комментируют в интернете.

Я хотела бы призвать людей быть более вдумчивыми, а также сосредоточиться на положительной стороне того, что мы делаем, потому что сегодня даже хотя я плохо начала матч, я бы хотела, чтобы люди увидели, как я решила проблему и выбралась из неприятностей. Мы все многим жертвуем и очень усердно работаем, чтобы быть на этом месте. Мы всегда выкладываемся на 100% каждый день», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.

В следующем раунде Цинциннати Свёнтек сразится с чемпионкой Уимблдона-2023, 10-й ракеткой мира, чешкой Маркетой Вондроушовой (10).