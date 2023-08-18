Джокович установил самую разгромную сухую серию побед в истории тенниса в играх с Монфисом

Сербский теннисист, 2-я ракетка мира Новак Джокович переиграл представителя Франции Гаэля Монфиса (211-я ракетка мира) в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Таким образом, Джокович обыграл Монфиса в 19-й раз в своей карьере. Француз же у серба ни разу не выиграл. Серия 19-0 – рекордная в истории тенниса. 18-0 Рафаэль Надаль ведёт у Ришара Гаске.

Матч продолжался 1 час и 7 минут. Новак Джокович подал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету французского спортсмена Монфиса шесть подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем круге «Мастерса» Джокович сыграет с представителем США Тейлором Фритцем. Американец прошёл прошлую стадию соревнования на отказе соперника.