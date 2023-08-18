Джокович прокомментировал победу над Монфисом на «Мастерсе» в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою уверенную победу над французом Гаэлем Монфисом в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). В этой встрече серб установил рекорд по победам над конкретным игроком: Джокович ведёт по победам во встречах с Монфисом со счётом 19:0.
«В последние 15 лет была эволюция обоих игроков. Мы играли друг с другом в разных уголках мира, в том числе — и в юниорстве. И сначала я боролся с ним физически. Когда ты играешь с одним из самых спортивных парней в туре, ты должен быть готов к тому, что каждый мяч вернётся. Но, думаю, его игра мне подходит.
Приятно снова видеть его. Мы не играли друг с другом уже несколько лет. Здорово, что он снова играет на высоком уровне», — сказал Джокович в интервью на корте.
Далее Новак Джокович встретится с девятой ракеткой мира из США Тейлором Фритцем.
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