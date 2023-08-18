Цинциннати–2023, мужчины: результаты матчей пятого игрового дня и турнирная сетка

Завершился пятый игровой день хардового «Мастерса» в Цинциннати (США). Были сыграны встречи третьего круга турнира и определились все четвертьфиналисты соревнований.
Впервые с Итогового чемпионата ATP 2021 года немецкий теннисист Александр Зверев обыграл третью ракетку мира из России Даниила Медведева, добившись своей первой победы над соперником из топ-10 с момента получения травмы на «Ролан Гаррос» в 2022 году.
Также турнир покинул грек Стефанос Циципас, четвёртая ракетка мира, который в двух сетах проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу.
Борьбу на турнире продолжает первый сеяный испанец Карлос Алькарас, который взял реванш за поражение в Торонто у американца Томми Пола, одержав победу в трёх сетах. Также в четвертьфинал вышел второй сеяный — серб Новак Джокович, обыгравший француза Гаэля Монфиса.
«Мастерс». Цинциннати. Третий круг. Результаты игрового дня
Алексей Попырин (Австралия, LL) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 1:6, 6:3
Александр Зверев (Германия, 16) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 5:7, 6:4
Хуберт Хуркач (Польша) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:3, 6:4
Адриан Маннарино (Франция) — Маккензи Макдональд (США, WC) — 6:4, 3:0 — отказ Макдональда
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 14) — 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3
Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:4, 6:2
Тейлор Фритц (США, 9) — Душан Лайович (Сербия, Q) — 5:0 — отказ Лайовича
Новак Джокович (Сербия, 2) — Гаэль Монфис (Франция, SR) — 6:3, 6:2
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