Цинциннати–2023, мужчины: результаты матчей пятого игрового дня и турнирная сетка

Завершился пятый игровой день хардового «Мастерса» в Цинциннати (США). Были сыграны встречи третьего круга турнира и определились все четвертьфиналисты соревнований.

Впервые с Итогового чемпионата ATP 2021 года немецкий теннисист Александр Зверев обыграл третью ракетку мира из России Даниила Медведева, добившись своей первой победы над соперником из топ-10 с момента получения травмы на «Ролан Гаррос» в 2022 году.

Также турнир покинул грек Стефанос Циципас, четвёртая ракетка мира, который в двух сетах проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу.

Борьбу на турнире продолжает первый сеяный испанец Карлос Алькарас, который взял реванш за поражение в Торонто у американца Томми Пола, одержав победу в трёх сетах. Также в четвертьфинал вышел второй сеяный — серб Новак Джокович, обыгравший француза Гаэля Монфиса.

«Мастерс». Цинциннати. Третий круг. Результаты игрового дня

Алексей Попырин (Австралия, LL) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 1:6, 6:3

Александр Зверев (Германия, 16) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 5:7, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:3, 6:4

Адриан Маннарино (Франция) — Маккензи Макдональд (США, WC) — 6:4, 3:0 — отказ Макдональда

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 14) — 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3

Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:4, 6:2

Тейлор Фритц (США, 9) — Душан Лайович (Сербия, Q) — 5:0 — отказ Лайовича

Новак Джокович (Сербия, 2) — Гаэль Монфис (Франция, SR) — 6:3, 6:2