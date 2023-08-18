Гауфф: чувствовала себя на разогреве у Джоковича и Монфиса

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы над представительницей Чехии Линдой Носковой в матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) высказалась о большом количестве болельщиков на трибунах.
«В этом матче на трибунах было больше людей, чем на прошлой игре. Наверное, всё потому, что Джокович и Монфис должны играть следом за нами. Чувствовала себя на разогреве. Ладно, сколько у этого парня выигранных турниров «Большого шлема»? У меня сейчас пусто. Но, возможно, однажды я выступлю в главной роли», — сказала Гауфф после матча.
Встреча Гауфф и Носковой завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу американской спортсменки. В четвертьфинале турнира Гауфф сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.
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