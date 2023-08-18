На US Open отказались переносить время вечерних матчей, несмотря на жалобы спортсменов

Организаторы Открытого чемпионата США отказались переносить время начала вечерней сессии матчей, несмотря на жалобы спортсменов. Множество теннисистов недовольны тем, что они вынуждены играть глубокой ночью: Ига Свёнтек недавно критиковала расписание турнира в Монреале (Канада), где поединки завершались около двух ночи, а Энди Маррей выступил против ночных матчей, когда его встреча с Танаси Коккинакисом на Australian Open завершилась около четырёх часов утра.
«Мы долго и горячо обсуждали время начала вечерних встреч после US Open в прошлом году. Нам хотелось, чтобы вечерняя сессия начиналась около 18:00, но это оказалось невозможным. Если честно, жителям Нью-Йорка сложно добраться до кортов даже к 19:00.
Мы говорили и о том, чтобы проводить вечером по одной встрече на каждом корте, а не по две, как до сих пор. Однако мы пришли к выводу, что это было бы несправедливо по отношению к нашим болельщикам. К сожалению, мы очень зависим от времени отдельных матчей.
Сейчас мы остаёмся с двумя матчами на корте в вечернюю сессию, которая будет начинаться в 19:00. Но будем оценивать ситуацию дальше. Правда в том, что нет ничего лучше вечерних встреч на корте Артура Эша», — приводит слова директора турнира Стэйси Алластер издание Sport.pl.
Напомним, Открытый чемпионат США в 2023 году пройдёт с 28 августа по 10 сентября.
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