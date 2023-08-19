Винус Уильямс стала первой соперницей Мирры Андреевой на турнире в Кливленде

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), который пройдёт с 20 по 26 августа. Его действующей чемпионкой является россиянка Людмила Самсонова.
Посев соревнований возглавила шестая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия. В первом круге соревнований она сразится с 18-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой.
Второй номер посева получила чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, 11-я ракетка мира, чешка Барбора Крейчикова. Она на старте сразится с квалифаером/лаки-лузером.
Стартовые матчи российских теннисисток в Кливленде:
Анна Блинкова (Россия, 8) – Чжу Линь (Китай).
Екатерина Александрова (Россия, 4) – Юлия Путинцева (Казахстан).
Мирра Андреева (Россия) – Винус Уильямс (США).
Вероника Кудерметова (Россия, 3, WC) – квалифаер/лаки-лузер.
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