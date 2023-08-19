23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вторым в туре квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP – 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября.
Таким образом Джокович в 16 раз в карьере квалифицировался на Итоговый. По этому показателю (3-й в истории) он сравнялся с восьмикратным чемпионом турниров «Большого шлема», американцем Джимми Коннорсом.
Также стоит отметить, что с 2007 года Джоковичу лишь единожды не удавалось завоевать путёвку на Итоговый турнир, это произошло в сложный для него сезон-2017.
В данный момент Джокович находится в Цинциннати (США), где продолжает выступление на турнире серии «Мастерс». Вскоре он сразится с немцем Александром Зверевым за выход в финал соревнований.
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