23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вторым в туре квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP – 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября.

Таким образом Джокович в 16 раз в карьере квалифицировался на Итоговый. По этому показателю (3-й в истории) он сравнялся с восьмикратным чемпионом турниров «Большого шлема», американцем Джимми Коннорсом.

Также стоит отметить, что с 2007 года Джоковичу лишь единожды не удавалось завоевать путёвку на Итоговый турнир, это произошло в сложный для него сезон-2017.

В данный момент Джокович находится в Цинциннати (США), где продолжает выступление на турнире серии «Мастерс». Вскоре он сразится с немцем Александром Зверевым за выход в финал соревнований.