Роддик: Джокович заставляет теннис выглядеть проще, чем он есть на самом деле

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик высказался об игре сербского теннисиста Новака Джоковича, а также прокомментировал его рекорд в матчах с французом Гаэлем Монфисом.
«Рекорд Джоковича в матчах с Монфисом — это не вина Гаэля. В последнем матче Джокович играл гениально, был резким и быстрым всю игру. Джокович заставляет теннис выглядеть проще, чем он есть на самом деле. Преимущество Новака над другими игроками в туре приводит к тому, что исход подавляющего большинства его матчей решён до того, как игроки выйдут на корт. Новак может мгновенно продолжить с того места, на котором остановился. Пауза в сезоне не отражается на его игре, это фантастика», — приводит слова Роддика Tennis Channel.
Напомним, ранее Джокович обыграл Монфиса на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Таким образом, серб установил новый рекорд по победам над конкретным спортсменом: Джокович ведёт по личным встречам со счётом 19-0.
- 19 августа 2023
-
11:46
-
11:39
-
11:35
-
11:21
-
10:53
-
10:44
-
10:32
-
10:19
-
10:02
-
09:51
-
09:49
-
09:29
-
09:00
-
05:03
-
03:53
-
03:43
-
00:48
-
00:23
- 18 августа 2023
-
23:38
-
23:33
-
23:31
-
22:57
-
22:40
-
22:29
-
22:05
-
21:30
-
20:36
-
19:43
-
19:28
-
19:08
-
18:57
-
17:44
-
17:30
-
17:17
-
16:06