Роддик: Джокович заставляет теннис выглядеть проще, чем он есть на самом деле

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик высказался об игре сербского теннисиста Новака Джоковича, а также прокомментировал его рекорд в матчах с французом Гаэлем Монфисом.

«Рекорд Джоковича в матчах с Монфисом — это не вина Гаэля. В последнем матче Джокович играл гениально, был резким и быстрым всю игру. Джокович заставляет теннис выглядеть проще, чем он есть на самом деле. Преимущество Новака над другими игроками в туре приводит к тому, что исход подавляющего большинства его матчей решён до того, как игроки выйдут на корт. Новак может мгновенно продолжить с того места, на котором остановился. Пауза в сезоне не отражается на его игре, это фантастика», — приводит слова Роддика Tennis Channel.

Напомним, ранее Джокович обыграл Монфиса на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Таким образом, серб установил новый рекорд по победам над конкретным спортсменом: Джокович ведёт по личным встречам со счётом 19-0.