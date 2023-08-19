Александр Зверев прокомментировал выход в 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати

Чемпион Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев высказался о победе над французом Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) и выходе в полуфинал соревнований.

«У нас с Адрианом было много тяжёлых матчей, хотя мы всегда встречались, когда я был в хорошей форме. Знаю, что впереди довольно важная игра, но когда я чувствую себя хорошо, то могу многое сделать на корте. Если бы я играл с Маннарино в не самом оптимальном состоянии, мне пришлось бы тяжело, потому что он обыгрывал очень сильных теннисистов в своей карьере. Сейчас всё хорошо. После Торонто, где я выступил не лучшим образом, я должен был побороться в Цинциннати и показать хороший теннис. Счастлив, что смог выйти в полуфинал», — сказал Зверев после матча.

В полуфинале турнира Зверев сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.