«Молодые девушки равняются на нас». Мухова — о большом числе теннисисток из Чехии в WTA

17-я ракетка мира чешская спортсменка Каролина Мухова поделилась мнением о большом количестве теннисисток из Чехии в WTA-туре.
Сразу две соотечественницы Муховой входят в топ-10 мирового рейтинга: Петра Квитова и Маркета Вондроушова, а Барбора Крейчикова занимает 11-ю строчку.
«Тот факт, что нас там так много, связан с тем, что молодые девушки равняются на нас. Когда я была моложе, тоже смотрела так снизу вверх. Вы видите, что они там. Почему тогда я не могу сделать это, если они там?
Если у нас есть такая практика, это не похоже на что-то особенное и удивительное. Это моё мнение», — приводит слова Муховой TennisUpToDate.
Напомним, сегодня пройдёт финальный матч финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором представительница Чехии Каролина Мухова (17-я в рейтинге WTA) сыграет с седьмой ракеткой мира, американской теннисисткой Кори Гауфф.
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