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Кори Гауфф — Каролина Мухова: текстовая трансляция финального матча WTA-1000 в Цинциннати

Кори Гауфф — Каролина Мухова: текстовая трансляция финального матча WTA-1000 в Цинциннати
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Сегодня, 20 августа, состоится финальный матч финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (17-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском и начнётся чуть позже 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Кори Гауфф – Каролина Мухова в финале хардового турнира в Цинциннати.

Цинциннати (ж). Финал
20 августа 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Отметим, что спортсменки впервые сыграют друг против друга. Кори Гауфф в этом году уже становилась обладательницей титулов в Вашингтоне и в Окленде, у Каролины Муховой лишь одна победа в одиночном разряде – в 2019 году на турнире в Сеуле.

Соревнования в Цинциннати завершатся сегодня. Призовой фонд турнира составляет $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Каролин Гарсия из Франции.

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