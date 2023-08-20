Кори Гауфф — Каролина Мухова: текстовая трансляция финального матча WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня, 20 августа, состоится финальный матч финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой (17-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском и начнётся чуть позже 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Кори Гауфф – Каролина Мухова в финале хардового турнира в Цинциннати.

Отметим, что спортсменки впервые сыграют друг против друга. Кори Гауфф в этом году уже становилась обладательницей титулов в Вашингтоне и в Окленде, у Каролины Муховой лишь одна победа в одиночном разряде – в 2019 году на турнире в Сеуле.

Соревнования в Цинциннати завершатся сегодня. Призовой фонд турнира составляет $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Каролин Гарсия из Франции.