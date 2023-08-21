Ник Кирьос призвал «миллионы своих фанатов» к терпению

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос выпустил обращение к своим фанатам по поводу своего продолжительного отсутствия в туре.
«Обращаюсь к миллионам моих фанатов. Думаю, нам всем нужно просто быть терпеливыми. Поверьте, в моём энергетическом баке ещё много топлива, моему организму просто нужно время на восстановление. Я по-прежнему мотивирован: как в тренажёрном зале, так и в процессе лечения. Всё за пределами корта идёт отлично, я мечтаю вернуться и снова провести сезон, подобный моему последнему», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьосу пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом. С турниров американской серии он тоже снялся.
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