Энди Роддик: Джокович в свои 36 — абсолютный образец для подражания

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик поделился впечатлениями от финала «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором серб Новак Джокович одолел испанца Карлоса Алькараса.
«Новак – абсолютный образец для подражания. В 36 лет иметь возможность выходить на корт и делать это… После 3 часов и 50 минут он смотрелся так же, как в первом сете.
Как только солнце зашло, что-то изменилось. Значит, жара влияла. Затем, как только условия стали немного поспокойнее, он сделал несколько брейков, а также придумал способ попросить разрешения пойти и переодеться. Судья разрешил. Мы можем спорить всю ночь, было это правильным решением или нет, но нельзя злиться на Новака за то, что он подошёл к судье с этим вопросом. Работа судьи заключается в том, чтобы обеспечивать соблюдение правил. Надеюсь, он не воспримет это как прямую критику в свой адрес», — приводит слова Роддика Sportskeeda.
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