Крейчикова потерпела неожиданное поражение на старте турнира в Кливленде
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Барбора Крейчикова потерпела поражение на старте турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), призовой фонд которого составил $ 271 363.
В матче первого круга Крейчикова (2) со счётом 4:6, 1:6 проиграла лаки-лузеру, 90-й ракетке мира, представительнице Дании Кларе Таусон. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. Крейчикова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Таусон шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде Таусон сразится с финалисткой US Open — 2021, канадкой Лейлой Фернандес (WC).
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