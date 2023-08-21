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Крейчикова потерпела неожиданное поражение на старте турнира в Кливленде

Крейчикова потерпела неожиданное поражение на старте турнира в Кливленде
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Барбора Крейчикова потерпела поражение на старте турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), призовой фонд которого составил $ 271 363.

В матче первого круга Крейчикова (2) со счётом 4:6, 1:6 проиграла лаки-лузеру, 90-й ракетке мира, представительнице Дании Кларе Таусон. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. Крейчикова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Таусон шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Таусон сразится с финалисткой US Open — 2021, канадкой Лейлой Фернандес (WC).

Кливленд. 1-й круг
21 августа 2023, понедельник. 20:30 МСК
Клара Таусон
90
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Барбора Крейчикова
12
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Комментарии
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