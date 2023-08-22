Саснович прокомментировала победу в матче, где она отыгралась с 0:5 в решающем сете

Белорусская теннисистка Александра Саснович прокомментировала победу в матче 1-го круга турнира в Кливленде с американкой Эммой Наварро.

«У меня в руках вода, но сейчас мне нужно пить не воду (улыбается). Слишком сильный стресс. Наверное, для моего тренера — ещё сильнее. Играть всё же легче. Когда счёт был 0:5, я думала, что, если турнир закончится, нужно покупать билеты в Нью-Йорк, у меня там нет гостиницы — много трудностей. Поэтому я решила выиграть», – сказала Саснович в интервью на корте после матча.

Саснович победила со счётом 3:6, 6:4, 7:5. В матче второго круга Александра сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая одержала победу в игре с румынкой Марией Тиг со счётом 6:1, 6:4.