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Эрика Андреева разгромила Сару Эррани на старте квалификации US Open

Эрика Андреева разгромила Сару Эррани на старте квалификации US Open
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Российская теннисистка Эрика Андреева уверенно вышла во второй раунд квалификации хардового турнира «Большого шлема» — US Open. В стартовом матче Андреева уверенно обыграла 16-ю сеяную представительницу Италии Сару Эррани со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Андреева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь из 13 брейк-пойнтов. Эррани не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Андреевой станет представительница Хорватии Петра Марчинко.

Напомним, что в квалификации US Open играют восемь россиянок. Кроме Андреевой, это Диана Шнайдер, Вера Звонарёва, Мария Тимофеева, Татьяна Прозорова, Екатерина Макарова, Валерия Савиных и Марина Мельникова.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
22 августа 2023, вторник. 18:05 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Комментарии
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