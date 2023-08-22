Эрика Андреева разгромила Сару Эррани на старте квалификации US Open

Российская теннисистка Эрика Андреева уверенно вышла во второй раунд квалификации хардового турнира «Большого шлема» — US Open. В стартовом матче Андреева уверенно обыграла 16-ю сеяную представительницу Италии Сару Эррани со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Андреева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь из 13 брейк-пойнтов. Эррани не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Андреевой станет представительница Хорватии Петра Марчинко.

Напомним, что в квалификации US Open играют восемь россиянок. Кроме Андреевой, это Диана Шнайдер, Вера Звонарёва, Мария Тимофеева, Татьяна Прозорова, Екатерина Макарова, Валерия Савиных и Марина Мельникова.