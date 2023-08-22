Эрика Андреева разгромила Сару Эррани на старте квалификации US Open

Российская теннисистка Эрика Андреева уверенно вышла во второй раунд квалификации хардового турнира «Большого шлема» — US Open. В стартовом матче Андреева уверенно обыграла 16-ю сеяную представительницу Италии Сару Эррани со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Андреева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь из 13 брейк-пойнтов. Эррани не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Андреевой станет представительница Хорватии Петра Марчинко.
Напомним, что в квалификации US Open играют восемь россиянок. Кроме Андреевой, это Диана Шнайдер, Вера Звонарёва, Мария Тимофеева, Татьяна Прозорова, Екатерина Макарова, Валерия Савиных и Марина Мельникова.
- 22 августа 2023
-
19:39
-
19:28
-
19:07
-
15:33
-
14:01
-
11:00
-
09:00
-
05:55
-
04:21
-
01:10
-
00:56
-
00:46
-
00:30
-
00:14
-
00:04
- 21 августа 2023
-
23:42
-
22:58
-
22:24
-
22:05
-
21:36
-
21:20
-
20:36
-
20:09
-
19:26
-
19:05
-
18:26
-
18:05
-
17:54
-
17:45
-
17:30
-
16:35
-
13:34
-
12:28
-
10:54
-
10:36