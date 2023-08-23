Роддик: мы не должны слишком сильно критиковать Алькараса. Ему нужно больше времени

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик высказался о поражении испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с Новаком Джоковичем.
«Давайте говорить честно — Новак тоже не разобрался в полной мере со своим телом, когда ему было 20 лет, верно? Поэтому мы должны дать Карлосу больше времени, чтобы он мог полностью разобраться в себе. Всё познаётся методом проб и ошибок. Мы не должны слишком сильно критиковать Карлоса. Матч с Новаком был физически тяжёлым, а до этого Алькарас провёл несколько сложных матчей подряд. Это хороший опыт для него», — приводит слова Роддика Tennis Up To Date.
Напомним, в титульном поединке Алькарас со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (4:7) уступил Джоковичу. Встреча продлилась 3 часа и 50 минут.
- 23 августа 2023
-
12:35
-
12:24
-
12:07
-
11:45
-
10:45
-
10:20
-
02:36
-
01:35
-
01:21
-
00:06
- 22 августа 2023
-
22:47
-
19:39
-
19:28
-
19:07
-
15:33
-
14:01
-
11:00
-
09:00
-
05:55
-
04:21
-
01:10
-
00:56
-
00:46
-
00:30
-
00:14
-
00:04
- 21 августа 2023
-
23:42
-
22:58
-
22:24
-
22:05
-
21:36
-
21:20
-
20:36
-
20:09
-
19:26