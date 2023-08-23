Роддик: мы не должны слишком сильно критиковать Алькараса. Ему нужно больше времени

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик высказался о поражении испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с Новаком Джоковичем.

«Давайте говорить честно — Новак тоже не разобрался в полной мере со своим телом, когда ему было 20 лет, верно? Поэтому мы должны дать Карлосу больше времени, чтобы он мог полностью разобраться в себе. Всё познаётся методом проб и ошибок. Мы не должны слишком сильно критиковать Карлоса. Матч с Новаком был физически тяжёлым, а до этого Алькарас провёл несколько сложных матчей подряд. Это хороший опыт для него», — приводит слова Роддика Tennis Up To Date.

Напомним, в титульном поединке Алькарас со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (4:7) уступил Джоковичу. Встреча продлилась 3 часа и 50 минут.