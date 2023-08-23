Макинрой — об Алькарасе: о нём говорят так же, как о Новаке и Рафе, это невероятно

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.
«То, что Алькарас сделал за последний год, невероятно.
Он поставил себя в такое положение, когда о нём говорят так же, как о Новаке и Рафе, и это невероятно. Лучший игрок, которого я когда-либо видел в его возрасте. Невероятно, насколько он уже хорош.
Несмотря на то что в Америке вы хотите увидеть американский прорыв, все говорят: «О, я хочу увидеть, как Алькарас сыграет с Новаком».
Увидеть великолепную игру всех времён против молодой суперзвезды – это невероятно. Мне бы хотелось, чтобы этот матч был сыгран ещё раз. Последние пару матчей были равными и невероятными. Будем надеяться, что это продлится», – приводит слова Макинроя Eurosport.
В финальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Джокович обыграл соперника со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и стал победителем соревнований.
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