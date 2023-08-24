Вероника Кудерметова проиграла 95-й ракетке мира и вылетела с турнира в Кливленде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде. В 1/8 финала она уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 4:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Соррибес-Тормо допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Кудерметовой два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Соррибес-Тормо встретится с победителем пары Татьяна Мария (Германия) – Лейла Фернандес (Канада).

Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.